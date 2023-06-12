Halkın Partisi Başkanı Özersay: “Bir yıldır temel ihtiyaç ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması çağrısı yapıyoruz. Aylardır söylememize rağmen bir adım atmadılar. Şimdi gecikmeli olarak Ünal bey KDV sıfırlaması olacağını söylüyor. Aylar sonra dediğimize geldiler ama bakalım uygulamayı becerebilecekler mi?”

Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Akçay’da vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini paylaştı ve sorunları dinleyerek soruları cevaplandırdı. Köylülerin yoğun katılım gösterdikleri ziyarette Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı konuşmada “neredeyse bir yıldır temel ihtiyaç ürünlerinde, temizlik ürünlerinde ve çocuk bezi gibi ithal ürünlerde KDV ve fonların sıfırlanması çağrısı yapıyoruz. Aylardır söylememize rağmen bir adım atmadılar. Sekiz ay önce çalışma başlattıklarını söylediler ancak sekiz aydır ses seda çıkmadı. Şimdi döviz krizi alım gücünü eritti ve Halkın Partisi olarak geçen hafta bir kez daha KDV ve fonları sıfırlayın, raflarda fiyat denetimi yapın çağrısı yaptık. Şimdi gecikmeli olarak Ünal bey KDV sıfırlaması olacağını söylüyor. Aylar sonra dediğimize geldiler ama bakalım uygulamayı becerebilecekler mi?” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan döviz krizi üzerine beş maddelik bir önlem paketi önerdiklerini de anımsatan Kudret Özersay “KDV ve fon sıfırlamak kendi başına piyasada ucuzlama getirmez. Bunu yapmazdan önce ithalatçıları, toptancıları toplayıp bir anlaşmaya varmanız lazım. Siz bu adımı atacaksınız ama karşılığında raflarda fiyat indirimi gelmeli. Bunun için de denetim yapmalısınız, fiyatları indirmezlerse gerekirse sıfırlama uygulamasına son vereceğiniz uyarısını da önceden yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

Akçay köyünde vatandaşların sorularını da yanıtlayan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay “bir milletvekili sandalyesi için bu seçimi yapmak zorunda değillerdi. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildiğinde nasıl ki boşalan bir sandalye için seçim yapmadılar şimdi de yapmayabilirlerdi. Üstelik tüm siyasi partiler bunun yapılmasına karşı olduğunu söylüyor madem ki o zaman sayın Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendiği gibi burada da o formül uygulanabilirdi. Kaldı ki geçen yıl belediye seçimleri Haziranda yapılmalıydı ancak Aralık ayında yapma yoluna gittiler. Üstelik Anayasa bir yıl içerisinde erken seçim kararı alırsanız bu türden ara seçimleri yapmayabilirsiniz ifadesini de içeriyor. Yani istenilseydi bu bir vekil sandalyesi için ara seçim yapılmayabilirdi. O nedenle bu seçimin de masraflarının da sorumlusu, Meclis’te oybirliği ile seçim yapma kararı alanlardır” ifadelerini kullandı.

“BU NE PİŞKİNLİK NE AYMAZLIKTIR!”

Özersay “sen halk iradesini yok sayarak gayrimeşru hükümet kuracaksın, ülke demokrasisini ayaklar altına alacaksın ve dönüp sorumluluğu bu rezilliklere karşı tepki koyan Halkın Partisine atacaksın! Bu ne pişkinlik, ne aymazlıktır. Hem suçlu hem güçlü misali! Meclis’ten çekilme kararına neden olan nedir? Kimdir? UBP-DP ve YDP’nin demokrasi ayıbı yaratarak demokrasiyi ayaklar altına almaları değil mi? Bu durumda sorumluluk kimdedir? Bu ayıbı yapanlarda mı, yoksa buna tepki koyma cesareti gösteren Halkın Partisi’nde mi? “Hırsızın hiç mi suçu yok” lafı tam bu durumu tarif ediyor” dedi.

