Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Temmuz 2024 faturalarını tüketiciye gönderdi. Fatura miktarını gören şok oldu… Elektrik faturalarının geçen aya oranla çok yüksek geldiğinden şikayet eden vatandaşlar, faturalarının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanırken vatandaş yüksek gelen elektrik faturaları nedeniyle " klima sezonu kapandı" yorumunda bulundu.
Sosyal medya hesabından bazı vatandaşlar şu paylaşımları yaptı:
İnanç Eyüboğlu:
9 bin TL elektrik faturası. KıbTek tarafından soyulmaya devam ediyoruz.
Sevgili Vekiller Bakanlar ve Partiler neredesiniz ? Yok mu bu konuda bir çalışmanız lafınız sözünüz projeniz programınız? Ayıptır yazıktır günahtır bu kadar da olmaz…Üç faz elektrik kullansam bu kadar ödememem lazım. Yazıklar olsun…
Barış Uzun:
Dükkanımda 2 klimam 1 buzluğum var aydınlatmalarım sabit ayni, kullanım tamamen ayni,
Haziranda gelen elektrik faturam 5000 TL bugün Temmuz sonunda gelen 10.000 TL..
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