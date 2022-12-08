“Aydınlatma sorunu, solar enerji ile son bulacak”

UBP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Özcenk, Gazimağusa’nın aydınlatma sorununun, solar enerji sistemleri ile bitirileceğini kaydetti



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, insan kaynaklarının doğru, etkili ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Belediyeciliği bir orkestra şefi gibi düşündüğünü aktaran Özcenk, “Davulun başına kemancıyı koyarsanız bu iş yürümez” dedi.

Belediye personelinin nitelikli insanlardan oluştuğunu belirten Özcenk, doğru projeler ve bu projeleri yürütecek doğru insanlar ile Gazimağusa Belediyesi’nde çalışan herkesin mutlu ve huzurlu olacağını sözlerine ekledi.

Gazimağusa’nın aydınlatma sorunu olduğunu da belirten Özcenk, bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Özcenk, ülkemizde 12 ay güneş enerjisi olduğunu anımsatarak, solar enerji sistemlerinin kurulumu ile bu sorunun bitirileceğini kaydetti.

