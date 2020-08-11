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Aydın Türksever sevenlerini üzdü

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Aydın Türksever sevenlerini üzdü
Ülkemizin sevilen radyo programcılarından Bayrak Radyosu çalışanı Aydın Türksever hayatını kaybetti.
Yaklaşık 10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Aydın Türksever az önce hayata gözlerini yumdu.
Neşeli sesi ile radyo severlerin gönlünde taht kuran Aydınla Günaydın programıyla bilinen Aydın Türksever'in vefatı basın camiasını hüzne boğdu.
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