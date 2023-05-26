banner913
banner932
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
10 0
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
13 0
 
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
22 0
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
84 0
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
14 0
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
14 0
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
91 0
banner915

Aydın Aygın için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi

banner476

banner825
Aydın Aygın için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi
banner931
Hayatını kaybeden Girne Belediyesi emekli müdürlerinden Aydın Aygın için bugün Girne Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, önceki gün hayatını kaybeden Aygın için düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri ve personelinin yanı sıra geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Nidai Güngördü ve merhumun ailesi ile yakınları katıldı.
Törende Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, merhumun kızı Oya Aygın ve Nidai Güngördü birer konuşma yaptı.
Aygın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.