Aydın Aygın için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Girne Belediyesi emekli müdürlerinden Aydın Aygın için bugün Girne Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, önceki gün hayatını kaybeden Aygın için düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri ve personelinin yanı sıra geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Nidai Güngördü ve merhumun ailesi ile yakınları katıldı.

Törende Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, merhumun kızı Oya Aygın ve Nidai Güngördü birer konuşma yaptı.

Aygın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

