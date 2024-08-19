Aydemir Akbaş'a son veda

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Aksoy, paylaşımında "Türk sinemasının koca çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş için dün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Usta oyuncunun vefatıyla büyük acı yaşayan yakınları törende duygularını dile getirdi.

Gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, yakın dostuna "45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok" sözleriyle veda etti.

Usta oyuncunun cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aydemir Akbaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ölümünden sonra kedilerine iyi bakılmasını istemiş ve "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler..." demişti.

