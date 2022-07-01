“Ayda en az iki kez Meclis olağanüstü çağrılarla toplanacak”

Üstel, en az ayda iki kere olağanüstü çağrılarla Meclis’in toplanacağını ve halkın beklediği bu yasaları meclisten geçireceğini ifade etti



Hükümetin dün 41’inci günü olduğunu anımsatan Başbakan Ünal Üstel, Anayasa gereği Meclis’in tatile girdiğini ancak yaz tatilinde de çalışmaların süreceğini, komitelerden gelen tasarıların olağanüstü toplantılarla Meclis’ten geçirileceğini kaydetti.

Bu kısa sürede yapılan 4 toplantıda 10 yasayı Meclis’ten geçirdiklerini dile getiren Üstel, halkın beklentisi olan birçok yasanın da komitelere havale edildiğini belirtti.

Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi gündeminde 12 yasa, Maliye Komitesinde 23 yasa oluğunu aktaran Üstel, komitelerin yazda da çalışarak bu yasaları tamamlayacağını anlattı.

Üstel, en az ayda iki kere olağanüstü çağrılarla Meclis’in toplanacağını ve halkın beklediği bu yasaları meclisten geçireceğini ifade etti.

Ülkemizin geleceğini şekillendirmek ve yeniden yapılandırmak için ülkenin bu yasalara ihtiyacı vardır” diyen Üstel, yeni yasaları da rutin Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra Meclis’e göndereceklerini dile getirdi.

