banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
12 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
16 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
51 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
28 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
28 0
banner797
banner854

“Ayda en az iki kez Meclis olağanüstü çağrılarla toplanacak”

banner476

Üstel, en az ayda iki kere olağanüstü çağrılarla Meclis’in toplanacağını ve halkın beklediği bu yasaları meclisten geçireceğini ifade etti

banner825
“Ayda en az iki kez Meclis olağanüstü çağrılarla toplanacak”
 
Hükümetin dün 41’inci günü olduğunu anımsatan Başbakan Ünal Üstel, Anayasa gereği Meclis’in tatile girdiğini ancak yaz tatilinde de çalışmaların süreceğini, komitelerden gelen tasarıların olağanüstü toplantılarla Meclis’ten geçirileceğini kaydetti.
Bu kısa sürede yapılan 4 toplantıda 10 yasayı Meclis’ten geçirdiklerini dile getiren Üstel, halkın beklentisi olan birçok yasanın da komitelere havale edildiğini belirtti.
Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi gündeminde 12 yasa, Maliye Komitesinde 23 yasa oluğunu aktaran Üstel, komitelerin yazda da çalışarak bu yasaları tamamlayacağını anlattı.
Üstel, en az ayda iki kere olağanüstü çağrılarla Meclis’in toplanacağını ve halkın beklediği bu yasaları meclisten geçireceğini ifade etti.
Ülkemizin geleceğini şekillendirmek ve yeniden yapılandırmak için ülkenin bu yasalara ihtiyacı vardır” diyen Üstel, yeni yasaları da rutin Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra Meclis’e göndereceklerini dile getirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.