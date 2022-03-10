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Ayçiçek yağı zamlanıyor

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Marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarına Mart ayı içerisinde zam yapılması bekleniyor

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Ayçiçek yağı zamlanıyor

Akaryakıt ve elektriğe yapılan yüklü zamlar sonrası, gıda ürünlerine de zam gelmeye başlıyor. KKTC’de Mart ayı içerisinde ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılması bekleniyor.
Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna krizi sonrası ayçiçek yağının tonunu 2 bin liraya ithal edeceklerini belirterek, marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarına da Mart ayı içerisinde zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.
Yeşilada, Rusya-Ukrayna krizinden sonra yurt dışından ithal edilen ayçiçek yağlarının taşındığı gemilerin adaya gelemediğini ama bu sorunun çözüleceğiyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.
"Kesinlikle zamlanacak"
Eldeki stokların marketlere dağıtıldığını ifade eden Yeşilada, “Ayçiçek yağı fiyatları kesinlikle zamlanacak. Fakat zammın ne kadar olacağını şu an için kestirmek mümkün değil” dedi.
 
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