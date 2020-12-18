Ayartılmış üç vekille kurulan hükümet, kara bir leke

Özersay, ÖRP’nin kurdurulması gibi bir sürecin yaşandığını söyledi ve “Bu azınlık hükümeti halk iradesine saygısızlık yapılarak ayartılmış bir şekilde 3 vekil üzerine kurulan bir hükümettir, kara bir lekedir” dedi





Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, zor bir dönemde oluşturulmaya çalışılan bir Azınlık Hükümeti ile karşı karşıya olunduğuna işaret etti.

Halkın Partisi olarak, belirsizliğin olduğu böyle bir dönemde muhalefet etmek için muhalefet etmeyeceklerini, olumlu bir yaklaşım ortaya koyacaklarını belirten Özersay, bunun azınlık hükümetinin tavrı ile de ilintili olacağını söyledi.

“Bu azınlık hükümeti, demokrasiye zarar vererek, halk iradesine saygısızlık yapılarak ayartılmış bir şekilde 3 vekil üzerine kurulan bir hükümettir” diyen Özersay, geçmişten ders alınmadığını, ÖRP’nin kurdurulması gibi bir sürecin yaşandığını savundu.

Milletvekillerinin ayartılarak istifa ettirilmek yoluna gidildiğini savunan Özersay, eğreti bir hükümet kurdurulmak istendiğini vurguladı.

Siyaset etiği ve ahlakı açısından bu hükümetin ‘kara bir leke’ olduğunu ifade eden Özersay, bunun tutanaklara geçmesini istedi.

Kudret Özersay partisinden istifa eden milletvekilleriyle ilgili şunları söyledi:

İstifa eden vekillere UBP’den kontenjan adaylığı vaat edildiğine yönelik imalar bu acı gerçeği gözler önüne sermektedir. Zamanında ÖRP örneğinde zarar gören hem demokrasi hem de UBP olmuştu. UBP, ÖRP örneğinin mağduruyken, azınlık hükümeti kurulması için şimdi parçası oldu. O dönem mağdur olan UBP, bu dönem buna tenezzül etmiştir. Siyaset etiği açısından ÖRP örneğinden sonra ikinci bir kara leke olarak demokrasi tarihimize geçmiştir.



MARAŞ KONUSU

Özersay, hükümet programındaki Kapalı Maraş ile ilgili kurulacağı söz edilen komite olduğunu, bunun zaten Dışişleri Bakanlığı altında oluşturulduğunu belirtti, gerek duyulursa bunun üyelerinin değiştirilerek çalışmalarını yürütebileceklerini kaydetti.

Özersay, süreç içinde bu konunun Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli istişarelerle yürütülmesi gerektiğine değindi.

Özersay, “Her bakanlık kendi kafasına göre Maraş konusunda adım atmaya karar almaya kalkarsa kendi ayağımıza sıkarız. Uluslararası mesele boyutu olduğu için Dışişleri Bakanlığı’nı devre dışı bırakmayın. Siz parka, sahile ve pikniğe odaklanıp algı yaratabilirsiniz ama bu olayın makyaj kısmıdır. O zaman bu olayın içi daha da boşalacaktır.” dedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun devreye gireceği için de hızlı bir çalışma ve adım atılması gerektiğini ifade etti.

Özersay, Maraş’ın askeri idareden çıkmasıyla orada neler yapılacağının ilgili birçok birim ile istişare içinde düzenleme ve tedbir gerektiğini ifade etti.

Hükümet programında kullanılan bazı ifadeleri de eleştiren Özersay, kurum ve kuruluşların işleyişiyle ilgili yeniliklere gidilmemesi, işleyişinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, “Bunu kurumsallaştıracağız derken yeni keşmekeş yaşatmayalım, var olanların şevkini de kırmayalım.” dedi.

