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Ayaktan Tanı Merkezi, Kovid-19 merkezi oluyor

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin Kovid-19 merkezi olacağını ve 100 yatak kapasiteli olacağını açıkladı

Ayaktan Tanı Merkezi, Kovid-19 merkezi oluyor
 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin Kovid-19 Merkezi olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yeni tomografi cihazı alınan  Ayaktan Tanı Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemede bulundu
Bakan Pilli, ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele, Ayaktan Tanı Merkezi ve yeni alınan tomografi cihazı hakkında bilgi verdi.
Kovid-19’un tüm dünyayı sarmasının ardından, pandemi ile mücadele konusunda çeşitli adımlar atıldığını hatırlatan Pilli, bunlardan birinin de ayrı bir tomografi cihazı almak olduğunu belirtti.
“Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için  yeni bir tomografi cihazı aldık” diyen Bakan Pilli, cihazın tamamen halkın yardımı ile alındığını kaydetti.
Pilli, cihazın alınmasına katkı koyan iş insanları Dimağ Çağıner, Burak Başel, Serhan Kombos, Derviş Zeynel Abidin, ve Mazhar Iqbal Choudhry  ve Olgay Öksüz’e teşekkür etti.
Bakan Pilli, Kovid’in  tüm dünyada olduğu gibi ülkede de devam ettiğini hatırlatarak, “Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burası önümüzdeki günlerde tamamen hastaneden ayrı  bir yer olarak Kovid-19 merkezi olacak. Tahmini olarak 100 yatak kapasiteli olacak. Üst katın altyapısı tamamlandı.  Her odada yoğun bakım olabilecek donanım vardır” diye konuştu.
Ayaktan Tanı Merkezi’nin karantina bölümü olmasının ardından merkezin nereye taşınacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pilli, merkezin yanında atıl olan  yeri klinik haline getireceklerini söyledi.
 
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