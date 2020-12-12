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Ayak oyunlarına karşı strateji işini öğrendik

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Ayak oyunlarına karşı strateji işini öğrendik
 
Halkın Partisi'nin "açık sözlü" vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, "bu işleri öğrendik" dedi ve ekledi: "Ben bu ay öğrendim. Bu ay diplomamı aldım".
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, siyasette alışık olduğumuz ayak oyunlarını öğrendiklerini açıkladı. 
Manavoğlu, şahsen ben "bu ay diplomamı da aldım" diye konuştu. 
BRT ekranlarında konuşan Manavoğlu, "Tecrübelendiğimiz için nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz artık… Hani koalisyonlarda ayak oyunları oynanıyor ya! Biz de buna kendi stratejimizi belirleyeceğiz. Öğrendik. Biz zaten rol yapmayı bilseydik kimse üzerimize gelmezdi. Bunu yeni öğrendik yani. Ben bu ay öğrendim. Bu ay diplomamı aldım” ifadelerini kullandı.
 
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