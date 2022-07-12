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Avustralya'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne önemli bağış

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Avustralya’da bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği KHYD’ye 226 hastanın ilaç parasını bağışladı

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Avustralya'dan Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne önemli bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği’nin 226 hastanın ilaç parası olan (8498.75 AU $) 110 Bin 235.24 TL fitre parasını Derneğe bağışladığını kaydetti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Avustralya kişi için miller ötesi demek, çok uzak belki hayal demek ama Kanser Hastalarına Yardım Derneği için Avustralya, aile sıcaklığı, aile yakınlığı vefa unutulmamak, her koşulda hatırlanmak demektir.

Sevginin gerçeğini yüreğinde Bizim için barındıran ve kendi insanı için miller mesafesini en yakındakinden daha yakın yapan, gerçek dostun ve dostlukların kara günlerde belli olduğu gibi, hemen yardıma koşan insanların olduğu memlekettir Avustralya.”

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği, Başkan, Yönetim Kurulu ve bağışçıları, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yıllardır destek verdiklerini dile getiren Kocaismail, bir buçuk yıllık pandemi sürecinde, her zorluğa, her acıya rağmen, ısrarla Kanser Hastalarını destekleme mücadelesi veren, kanser hastalarına umut ve ilaç olan Yeni Başkanı Osman Kemal Altunç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yahya Salih (Başkan Yardımcısı) Zafer İsmail (Sekreter) Gediz Mehmet ( Sekreter Yardımcısı) Yusuf Mustafa (Veznedar) Deniz Mehmet (Veznedar Yardımcısı) Mustafa Ramadan ( Komite Üyesi ) Mustafa Tanış (Komite Üyesi ) Mehmet Talat ( Komite Üyesi ) Sergen Gazi ( Komite Üyesi ) Hüseyin Hasan’a (Komite Üyesi ) tüm kanser hastaları adına teşekkür etti.

Kocaismail, 226 hastanın ilaç paralarının bu çabalar sayesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştığını dile getirerek, “Allah, bu bağışları yapanlardan ve aracı olanlardan razı olsun, Allah Kabul etsin.’ dedi.

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