Avukat Şener’e “Zincir Operasyonu”

Avukat Mustafa Şener’in Alsancak Yeşiltepe’deki evine operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu, tabanca ve 14 adet canlı mermi ele geçirdi. Polisleri görünce metal kapaklı kutu ve öğütücüyü bahçeye atan Şener tutuklandı

Polis tarafından Zincir Operasyonu kapsamında Yeşiltepe’de avukat Mustafa Şener’in evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.45 yaşındaki Mustafa Şener’in kaldığı evde yapılan aramada, 7 gram Hint keneviri (skunk) ve 1 gram tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu, aynı madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker ile 0.5 gram ağırlığında yine aynı türde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, 9 mm tabanca ve 14 adet canlı mermi bulundu.Mustafa Şener tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.Çavuş Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda zanlı Avukat Mustafa Şener’in ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.Polis zanlı Şener’in polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi.Polis memuru Ali Çavuş, suçu hali gereği tutuklanan zanlı Mustafa Şener’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini doktor kontrolünden geçirilmek için götürüldüğü hastanede kontrolden geçmeyi reddettiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargın Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve mermiler