Avtepe şehitleri için şiir

Avtepe köyünün simge ismi Hasan Nihat, köylerindeki Avtepe şehitleri için yazdığı şiirini paylaştı.Avtepe (Aysimiyo) doğumlu 88 yaşındaki Hasan Nihat, 8 çocuklu fakir bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.Nihat, çok genç yaşlarda babasının şehit olması ile hayatın en büyük darbesini aldı. İmkânsızlıklar nedeniyle çok istediği eğitimine ilkokuldan sonra devam edemeyen 5 çocuk 15 torun sahibi Hasan Nihat, yaşadıklarını şiire dökerken, toparladığı şiirlerini de kitaba dönüştürdü.Nihat, 20 Temmuz 1974 yılında şehit düşen Avtepe şehitleri için yazdığı şiiri ile köylerindeki 7 şehitlerini bir kez daha andı.