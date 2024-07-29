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Avtepe şehitleri için şiir

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Avtepe şehitleri için şiir
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Avtepe köyünün simge ismi Hasan Nihat, köylerindeki Avtepe şehitleri için yazdığı şiirini paylaştı.
Avtepe (Aysimiyo) doğumlu 88 yaşındaki Hasan Nihat, 8 çocuklu fakir bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
Nihat, çok genç yaşlarda babasının şehit olması ile hayatın en büyük darbesini aldı. İmkânsızlıklar nedeniyle çok istediği eğitimine ilkokuldan sonra devam edemeyen 5 çocuk 15 torun sahibi Hasan Nihat, yaşadıklarını şiire dökerken, toparladığı şiirlerini de kitaba dönüştürdü.
Nihat, 20 Temmuz 1974 yılında şehit düşen Avtepe şehitleri için yazdığı şiiri ile köylerindeki 7 şehitlerini bir kez daha andı.
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