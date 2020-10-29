Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’ni ziyaret eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan; “Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’ni ziyaret ederek müzeler hakkında bilgiler aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç tarafından karşılanan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ilk önce Kıbrıs Modern Sanat Müzesini gezerek bilgiler aldı. Ardından Kıbrıs Araba Müzesi ve Herbaryum Doğa ve Tarih Müzesi’ni gezdi. Prof. Dr. Salih Gücel’in eşlik ettiği Herbaryum Doğa ve Tarih Müzesi gezisinde müzede sergilenen Kıbrıs’a özgü endemik bitkiler ve hayvan türleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Müzeleri gezdikten sonra açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından oluşturulan müzeleri ziyaret etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Hayri Orçan: “Sanata ve Sanatçıya verilen değer gerçek anlamda yaşam bulmuş.”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Türk dünyasından birçok ünlü sanatçının eserlerinin sergilendiği Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile sanata verilen değerin gerçek anlamda yaşam bulduğunu söyledi. Orçan, “Burada büyük bir emek var, başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Hocam olmak üzere emeği geçen herkesi, şaheserler yaratan sanatçıları gönülden kutluyorum” dedi.

Hayri Orçan:“Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici.”

Herbaryum Doğa ve Tarih Müzesi, Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’nin her birinin dünya standartlarında müzeler olduğunu söyleyen Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Avrupa'da benzerlerini imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek beni ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı. Bu eserleri yaratanlara ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadesini kullandı. Tatlısu Belediyesi olarak bölge insanının müzeleri görmesini teşvik edeceklerini de söyledi. Orçan, “Sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirsek, ülkemizi, milletimizi geleceğe o kadar güçlü taşırız. Gençlerimizi, çocuklarımızı ülkemizin bu değerlerini görmeleri içim yönlendireceğiz ve bu konuda bir atılım yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok sanat disiplininden örnekleri toplumla buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzeleri ve Günsel Sanat Müzesi ile ülkenin sanat atmosferine büyük bir katkı sağlıyor.

