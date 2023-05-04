banner913
banner932
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
25 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
10 0
 
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
6 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
8 0
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
14 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
16 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
10 0
banner915

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Kettis, Harmancı’yı ziyaret etti

banner476

banner825
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Kettis, Harmancı’yı ziyaret etti
banner931
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ve Halka İlişkiler Sorumlusu Vaggelis Vasileiou’yu kabul etti.
LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta ve bölgede yaşanan güncel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Kettis, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetinin ve Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Türk toplumunda görünürlüğünün artmasını arzu ettiklerini iletti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk Masası üzerinden kurulan Avrupa Birliği – Kıbrıs Türk toplumu ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunurken, bu ilişkinin Kıbrıs Türk toplumunun menfaatleri doğrultusunda ve Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözümü kolaylaştıracak şekilde ileriye götürülebilmesi için Avrupa Parlamentosu nezdinde de girişimler yapacaklarını ifade etti.
Açıklamaya göre, Harmancı ve Kettis, önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk toplumu ve Avrupa Parlamentosu arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmalar yapmaya açık olduklarını beyan ettiler.  
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.