Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Kettis, Harmancı’yı ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ve Halka İlişkiler Sorumlusu Vaggelis Vasileiou’yu kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta ve bölgede yaşanan güncel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Kettis, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetinin ve Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Türk toplumunda görünürlüğünün artmasını arzu ettiklerini iletti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk Masası üzerinden kurulan Avrupa Birliği – Kıbrıs Türk toplumu ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunurken, bu ilişkinin Kıbrıs Türk toplumunun menfaatleri doğrultusunda ve Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözümü kolaylaştıracak şekilde ileriye götürülebilmesi için Avrupa Parlamentosu nezdinde de girişimler yapacaklarını ifade etti.

Açıklamaya göre, Harmancı ve Kettis, önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk toplumu ve Avrupa Parlamentosu arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmalar yapmaya açık olduklarını beyan ettiler.

