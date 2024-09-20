Avrupa Konseyi, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevini sürdürdüğünü bir kez daha onayladı

Strasbourg'taki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından tazminatı ödenen Rock Ruby dosyasının kapatılmasına onay verdi.



Karar, TMK'nın bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor.

