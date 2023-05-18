“Umarım geleceğiniz AB'de olur”

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konulu konferansta konuşan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Genel Direktörü Nava, video mesajında, “Umarım geleceğiniz AB'de olur, BM çerçevesinde öngörüldüğü gibi siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun vatandaşları olursunuz. AB, ben ve tüm çalışanlarım Kıbrıs'ın birleşmesi konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Nava, Kıbrıs Türk toplumunun her anlamda gelişmesi ve çözüm ardından entegrasyonun çok daha kolay olması için bugüne kadar vermiş oldukları çeşitli destekler hakkında bilgi verdi.

Şu anda 3 öncelik üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Nava, ilk önceliklerinin Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi ve Tüzük aracılığıyla yapılan ticaretin artırılması olduğunu kaydetti.

Bir diğer önceliklerinin Halloumi/Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün paketinin uygulanması olduğunu kaydeden Nava, bir Kıbrıslı Türk üreticinin ilgili sertifikayı almayı başardığını hatırlatarak, bir iki hafta içerisinde diğer bir üreticinin de alacağını bildirdi, devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Son olarak 30-50 megawatt kapasitesine sahip iki toplumlu güneş paneli hedeflerinden bahseden Nava, bu yıl bağımsız bir şirketin ön fizibilite çalışmasını gerçekleştireceğini duyurarak, ardından iki toplumun tesisin parametrelerine ilişkin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin para aktarımını kolaylaştırmak üzere Güney’de banka hesabı açabilmeleri gibi son zamanlarda yürüttükleri diğer çalışmalara da değinen Nava, “Umarım çabalarımız iki toplum arasında güven tesis edilmesine yardımcı olur ve bir an önce çözüm görüşmelerinin yeniden başlamasının önünü açar” dedi.

