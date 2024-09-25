banner913
banner932
Hasipoğlu:
Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
22 0
Girne Kordonboyu’nda konser
Girne Kordonboyu’nda konser
29 0
 
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
90 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
43 0
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
22 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
18 0
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
24 0
banner1032

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden KTÖS’e ziyaret

banner1020

banner1045
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden KTÖS’e ziyaret
banner971
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, Birimin İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Bölüm Müdürü Michel Vedrenne ve Program Müdürü Veronika Csertoi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, adanın kuzeyinde eğitimde gelinen aşamadan, okulların güncel fiziki durumlarından ve eğitimin nitelikli olarak sürdürülebilmesi için duyulan ihtiyaçlardan bahsetti.
Kapsayıcı, nitelikli, eşit ve demokratik okul ortamları için verdikleri mücadele hakkında bilgi veren Maviş, bu mücadeleyle ilgili AB ile olan işbirliğinin artırılması arzusunu dile getirdi.
Maviş ayrıca, iki toplumlu temasların devam etmesi ve artırılması için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.