Avrupa Birliği Uyum Komitesi, AB Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komitesi üyeleri, Başbakanlığa Bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan’dan oluşan Avrupa Birliği Uyum Komitesi’ne Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde Koordinatör Betül Atasayan Gülseven başkanlığında, AB Koordinasyon Merkezi uzmanları tarafından bir sunum yapıldı.

Sunumda Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü siyasi, mali ve teknik çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Sunumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) İlişkileri, AB Müktesebatına uyum çalışmaları, Dünya Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen çalışmalar, yeşil hat tüzüğü, Hellim tescili ve müzakere sürecine ilişkin konular ele alınarak bu çalışmalar ile ilgili yaşanılan süreç değerlendirildi.

Yapılan sunumun ardından Avrupa Birliği Uyum Komitesi ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmaların daha ileriye götürülmesi adına işbirliğinin artırılmasına karar vererek, Avrupa Birliği ile yürütülecek çalışmalarla ilgili uzun süreli planlama yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

