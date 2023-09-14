Avcıoğlu: Kalan tek yandaş Ünal Beyin Gözlükleri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Başkanlarından ve Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı (MYO) Üyesi olan Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek'te sınavsız, münhalasız yandaş ve akraba istihdamlarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Dün gece "gece operasyonu" adı verilen bir olayla, Kıb-Tek'e 16 yeni çalışanın daha alındığını duyuran Avcıoğlu, tepkisini "Geriye istihdam edilmemiş tek kişi Ünal Bey'in gözlükleri gibi duruyor" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca, Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer'in oğlunun da sınavsız ve münhalasız bir şekilde Kıb-Tek'e alındığı belirtildi.

Avcıoğlu'nun bu duruma ilişkin ifadeleri şu şekildedir:

"Bu durum oldukça şüpheli görünüyor. Sınav sorularının hazırlanışı, cevap anahtarlarında ıslak imza olmaması gibi sorular cevap bekliyor. Ayrıca geçici işçilerin nasıl alındığı, listelerin nasıl oluşturulduğu ve başvuruların nasıl kabul edildiği gibi konular da açıklığa kavuşturulmalıdır. Partilerin, partizanların, yönetim kurulu üyelerinin ve sendika yönetiminin birinci derece akrabalarının işe alınması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olabilir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkesin Anayasa ve yasa önünde eşit olduğu ve ayrıcalık tanınamayacağı belirtilmektedir. Devlet organlarının ve yönetim makamlarının bu ilkeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu durumdan mağdur olanların hakkını aramaları ve yasal yollarla adalet sağlamaları gerektiğine inanan Avcıoğlu, kamuoyuna bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor.