Avcı bugün defnediliyor

Avcı, bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Yaşadığı apartmanın boşluğunda ölü olarak bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Polis soruşturmasının devam ettiği olayda Muhammed Bedi Avcı'nın ölüm sebebi "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edilmişti.





