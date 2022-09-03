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Av ruhsat işlemeleri için, kaza kaymakamlıkları yarın açık olacak

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Av ruhsat işlemeleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın 09.30-12.00 saatleri arasında açık olacak.

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Av ruhsat işlemeleri için, kaza kaymakamlıkları yarın açık olacak


İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yarın 09.30-12.00 arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının açık olması ve hizmet vermeye devam edilmesine karar verildiği belirtildi.
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