Atun’dan “evdeki elektrikli cihazların tümünü kullanmayalım” çağrısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, Gönyeli-Yenikent bölgesinde elektrik kesintileriyle ilgili sıkıntının giderilmesi için çalışmalara başlandığını, hedeflerinin cumartesine kadar sorunun giderilmesi olduğunu söyleyerek Cumartesi gününe kadar evdeki elektrikli cihazların tümünü kullanmama çağrısı yaptı





Gönyeli bölgesinde artan elektrik kesintilerini yerinde inceleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun vatandaşın isyanını dinledi, dün itibariyle başlayan çalışmaların Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirterek, 4 gün süreyle kesintilere tahammül etme ve daha az elektrikli cihaz kullanma çağrısında bulundu.

“2017’DE TRAFO PLANLAMASI YAPILDI, PROJE HAYAT BULMADI, BUNUN BEDELİNİ ŞU AN HALK ÖDÜYOR”

Enerji, sağlık, yol gibi konuların önceden planlama gerektiren konular olduğunu söyleyen Atun, 10 yıllık planlamalarla hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “2017’de trafo planlaması yapıldı, proje hayat bulmadı, bunun bedelini şu an halk ödüyor” dedi.

“BELEDİYE DÜN İTİBARİYLE GEREKLİ İZİNLERİ TEKNİK ARKADAŞLARIMIZA VERDİ”

Elektrik enerjisiyle ilgili altyapı çalışmalarında yerel yönetimlerin desteğinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Atun, “Siyaset veya siyasi ortam gözetmeksizin birinci öncelik, halkın kaliteli hizmet almasıdır. Belediye dün itibariyle gerekli izinleri teknik arkadaşlarımıza verdi, arkadaşlarımız da süratli bir şekilde işe başladı” şeklinde konuştu.

Altyapının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Atun, KIBTEK’in önümüzdeki 10 yıla ilişkin projelerini hazırlamak üzere harekete geçtiğini, mevcut koşulların ivedilikle düzelmesi ve kesintisizliğin sağlanması için çalışma başlattıklarını kaydetti.

4 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR…

Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Gönyeli Çemberi arasında hat bağlantısı yapılacağını, Gönyeli’deki Yağmur Sokak ile iki trafo arasına bağlantı yapılacağını ve 2 kilometreye yakın kablo bağlanacağını ifade eden Atun, şöyle devam etti:

“Tek gaile, kapasiteyi arttırmak. Evleri besleyen hatların kapasitesini arttırmak. Bunlara ilaveten, dağıtımda güçlendirme amacıyla 2 adet hat tahsis edilecek ve Lefkoşa Trafo Merkezi’nden Gönyeli’ye doğru 6 MegaWatt gücünde orta gerilim hattı kapasitesi eklenecek. Bölgenin elektriksiz kalmamasını sağlamak istiyoruz.”

Gönyeli bölgesinin Yenikent’ten Kermiya’ya kadar uzandığını ifade eden Atun, hedeflerinin tüm bu çalışmaları Cumartesi gününe kadar tamamlamak olduğunu vurguladı.

“CUMARTESİNE KADAR TAHAMMÜL RİCA EDİYORUZ”

“Önümüzde 4 gün var, hep birlikte bu duruma göğüs germeye çalışacağız” diyen Atun, “Müdürümüzün de ifade ettiği gibi topyekûn bölge halkı olarak bir bölüm elektrikli cihazları kullanmamaya önem göstermeliyiz. 6 MegaWatt’lık bir kapasiteye ihtiyaç duyuluyor. Kullanım 4 – 5’lere yaklaştığı an sistem otomatik olarak kapanıyor. Eğer tüketimimizi cumartesine kadar azaltırsak belki bu sınıra dayanmaz ve kesinti gerçekleşmez. Ama her hâlükârda cumartesine kadar tahammül rica ediyoruz. Arkadaşlarımız iş planı yaptılar, çalışmalar geceye kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ, SEÇİM YASAKLARI KALKAR KALKMAZ İHALELERE ÇIKMAK”

Bunlara ilaveten, KIBTEK’in 2022 yılı içerisinde Alayköy Sanayi Bölgesi’ne 50 MegaWatt’lık ek trafo inşa edeceğini ifade eden Atun, “Çünkü o bölge de enerjisini bu bölgeden emiyor. Lefkoşa Trafo Merkezi’nden Gönyeli Trafo Merkezi’ne doğru 2 buçuk kilometre boyunca yeraltı kablolarıyla 25 MegaWatt ek bağlantı yapılacak. Bu yatırımlar toplamda 10 milyon Euro tutarında olacak. Hedefimiz, seçim yasakları kalkar kalkmaz ihalelere çıkmak” dedi.