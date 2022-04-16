Atun’a ‘yakın koruma’

Yasalara göre sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ‘yakın koruma memuru’ bulundurma hakkı bulunurken, Ankara heyetinde Maliye Bakanı Atun’un koruması olarak İbrahim Karadaş isimli şahsın yer alması şaşkınlık yarattı



Ankara’ya önceki gün mali protokol için giden KKTC Başbakanlık resmi heyetinin 17. sırasında ticari sicili “berberlik” olan İbrahim Karadaş’ın resmi polismiş gibi Sunat Atun’un “koruması” olarak yazılarak Başbakanın heyetinde yer alması dikkat çekti…

Söz konusu kişi İbrahim Karadaş’ın Sunat Atun’un eskiden de şoförü olduğu, daha sonra berberlik yaptığı, bu kapsamda Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na da kayıtlı olduğu ve Sunat Atun’un yeniden bakan olması sonrası bakanın “yeniden şoförlüğünü” yaptığı öğrenildi. Karadaş’ın “polis olmamasına” rağmen Başbakanın üstelik de resmi heyetine “koruma” olarak yazılması protokol kurallarına tamamen aykırı oldu.

Yasalara göre sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ‘yakın koruma memuru’ bulundurma ve yurtdışı ziyaretlerinde beraberinde yer alma hakkı bulunurken, heyette Maliye Bakanı koruması olarak İbrahim Karadaş isimli şahsın yer alması şaşkınlık yarattı.

Heyette yer alan hükümet ortakları; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya koruma tahsis edilmezken, heyette Maliye Bakanı Sunat Atun’un koruması adı altında polis olmayan bir şahsın da yer alması ‘Atun kendisini Başbakan Sucuoğlu ile eşit seviyede görüyor’ yorumlarına