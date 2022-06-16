Atun: Türkiye’nin göndereceği iki jeneratörün kurulumu Temmuz başında tamamlanacak

Atun "Toplam 50 megavat gücündeki bu iki jeneratörün yükleme operasyonu başladı. 2 jeneratör 18 Haziran Cumartesi günü Ambarlı limanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareket edecek ve tahminen 24-25 Haziran’da ülkemizde olacak. Hedef, jeneratörlerin kurulumunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve Temmuz ayı başlarında iki jeneratörü de devreye koymaktır"

Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye’den gönderilecek iki adet 25 megavat gücündeki jeneratörün Cumartesi günü İstanbul Ambarlı Limanı'ndan KKTC'ye hareket edeceğini ve muhtemelen Temmuz ayı başlarında devreye girmeleriyle birlikte KKTC’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanır noktaya geleceğini belirtti.

Atun, kur korumalı mevduat uygulamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanabilmesi için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst düzey bürokratlarından oluşturulan teknik bir komitenin çalışmalara başladığını söyledi.

Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile dün Ankara’da yaptığı görüşmelerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le dün çok olumlu ve yararlı bir görüşme yaptığını kaydeden Atun, Dönmez'e, gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti. Atun, "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatları ile ülkemiz sorunlarının aşılması için tüm imkanlarıyla bize yardımcı olmaya devam ediyor" dedi.

-Temmuz ayı başlarında kurulum tamamlanacak

Atun'un açıklaması şöyle devam etti:

"Sayın Dönmez’le yaptığımız görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrik sorunun kalıcı olarak giderilmesi için yapılması gereken çakışmalar üzerinde durduk. Buna bağlı olarak bir vizyon belirledik. Sıkıntılarımızı aşmamız içim gerekli yatırımları yapmamız, bakım onarım işlerini kesintisiz sürdürmemiz, elektrik enerjisi üretim kapasitemizi ihtiyacımızı giderecek şekilde artırmamız, üretim için gerekli akaryakıtın ithalatının sürekliliğini sağlamamız lazım.

Bilindiği üzere, Aralık ayında Türkiye Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’e iki jeneratör tahsis edilmesi için bir anlaşma imzalamıştık. Toplam 50 megavat gücündeki bu iki jeneratörün yükleme operasyonu başladı. 2 jeneratör 18 Haziran Cumartesi günü Ambarlı limanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareket edecek ve tahminen 24-25 Haziran’da ülkemizde olacak. Hedef, jeneratörlerin kurulumunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve Temmuz ayı başlarında iki jeneratörü de devreye koymaktır.

Bu adımla ülkemizin enerji güvenliği artırılmış olacaktır. Baz yükü daha etkin olarak kontrol etmek için de Teknecik şalt sahasının kapasitesi büyütülüp güçlendirilmesi gereklidir.

AKSA’ya olan borçların yapılandırılması ve sorunun ortadan kalkmış olması nedeniyle bu iki jeneratörün de devreye girmesiyle birlikte ihtiyacımızı karşılar noktaya geleceğiz.

Diğer taraftan en temel elektrik üretim unsuru olan fuel oil teminini de güvenceye almamız şarttır. Devlet olarak KIBTEK’in ihtiyaç duyduğu yakıtın bulunup bulunamadığı, veya geminin gelip gelmediği gibi sorunların getirdiği piyasa odaklı risk ve tehlikelerden uzaklaşmamız gerekiyor.

Yaptığımız mevzuat değişikliği sonucu artık Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı devlet kuruluşu olan TPIC’ den devletten devlete yöntemiyle fuel oil alınacak.

Bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır.

Üretim arz güvenliğimiz için 20 yıllık bir projeksiyon ve planlama dahilinde hareket edeceğiz ve elektrik sorunu bir süre sonra tarihe karışacaktır.