Atlas'ın ölümünde ihmal bulgusu

Pratisyen Hekim Asya Sucuoğlu, tedavisinde ihmalkar davrandığı 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünden sorumlu tutuldu. Sucuoğlu aleyhinde ceza davası açılması kararlaştırıldı
2019 yılında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu‘nun ölümüne ilişkin Savcılığın açtığı Adli Ölüm Tahkikatı (AÖT) davası Güzelyurt Kaza Mahkemesi‘nde karara bağlandı.
Pratisyen Hekim Asya Sucuoğlu, tedavisinde ihmalkar davrandığı 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünden sorumlu tutuldu.
Asya Sucuoğlu’na, ‘ölüme sebebiyet verdiği’ gerekçesiyle Rüstemoğlu ailesinin avukatı İlker Sertbay tarafından açılan dava dün görüşüldü.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, Asya Sucuoğlu aleyhinde ceza davası açılması direktifi verdi.
Avukat İlker Sertbay, mahkeme süreci ile ilgi Kıbrıs Postası TV’ye özel açıklamalarda bulundu.
Atlas Rüstemoğlu’nun ailesinin avukatlığını yaptığını ifade eden Sertbay, davanın 3 ay önce açıldığını ifade etti.
Sertbay, yapılan duruşmada Asya Sucuoğlu’nun, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun tedavisinde ihmalkar davrandığının ve ölümüne sebebiyet verdiğinin tespit edildiğini ve Asya Sucuoğlu hakkında ceza davası açıldığını bildirdi.
Asya Sucuoğlu
NE OLMUŞTU?
26 Kasım 2019 tarihinde yüksek ateş, ishal, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne götürülen Atlas Rüstemoğlu’na iğne yapıldıktan sonra eve gönderilmişti. Durumu kötüye giden Atlas, gece yarısı Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülmüştü. Doktorlar, Atlas’ı ambulansla Lefkoşa’ya sevk etmişti. Saat 04.00 sıralarında taburcu edilen Atlas, sabaha doğru yine kötüleşmiş, hastaneye gitmek için evden çıkmaya hazırlandığı sırada fenalaşmıştı. 112 sağlık ekipleri, eve gittiğinde Atlas’ın nabız ve Solunumunun olmadığını açıklamıştı.
Baba Hasan Rüstemoğlu, geçtiğimiz aylarda basına yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Raporu’nda oğlu Atlas’ın ölümüne ilişkin birtakım bilgileri İstanbul’da öğrendiklerini ifade etmişti. Hasan Rüstemoğlu, “Oğlumuzun ölümü ile ilgili ‘hekim kusuru’ olduğu tespit edildi” açıklamasını yapmıştı.