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Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye

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Kalecik yakınlarında 2013 yılında meydana gelen deniz kazasından toplanan atıkların temizlenmesiyle ilgili yapılan girişimlerin İskele İtfaiyesi’nin reddettiği öğrenildi

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Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye
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Kalecik yakınlarında 2013 yılında meydana gelen deniz kazasından toplanan atıkların temizlenmesiyle ilgili yapılan girişimlerin itfaiye engeline takıldığı öğrenildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta gündeme gelen konunun neden çözülemediği ortaya çıktı. Yıllar içerisinde bertaraf tesisi kurulumu için yapılan Aksa’nın yaptığı başvuruları İskele İtfaiyesi’nin sorumluluk almadan reddettiği öğrenildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Aksa’ya yazdığı muhtırayla atıkların temizlenmesi sürecin önündeki engeli ortaya çıkardı. Bakanlık, Aksa’nın uzun süredir bu atıkların temizlenmesi için mücadele ettiği ve bu sürecin bürokrasiye takıldığını öğrendi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aksa’nın atıkların temizlenmesi için çevre danışmalarının önerdiği metotlarla girişim başlattığı, ancak projenin uzun zamandır İtfaiye Müdürlüğü İskele şubesi nezdinde onay alınmadığı kaydedildi.
 
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