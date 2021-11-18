Atıklar ham maddeye dönüştürülecek

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde başlatılan “Hedef Sıfır Atık” atık yönetimi projesiyle yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak sonra ham maddeye dönüştürülerek, çevre kirliliği önlenecek



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Turizm Komitesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliğinde başlatılan “Hedef Sıfır Atık” atık yönetimi projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde düzenlenen etkinlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde pilot bölge olarak seçilen Tatlısu’da başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ulaşılan hedefler hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, nisan ayında Turizm ve Çevre Komitesi ile karar verip proje çalışmalarına başladıkları ve 5 Haziran “Dünya Çevre Günü”nde duyurmuş oldukları Hedef Sıfır Atık Projesi’nin özelde Tatlısu, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine değindi. Tatar, doğaya bırakıldıktan sonra çözülmeleri için cam şişelerin en az 1 milyon, plastik tabakların, pet şişelerin, bebek bezlerinin 500 yıl, alüminyum kutularının 200-300 yıla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tatar, proje kapsamında bölgeye 140 ayrıştırma çöp konteyneri, atık pil kutusu, evsel yağ bidonu ve makine yağı ayrıştırma konteyneri yerleştirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve belediyenin kullanımına verilen cam kırma-öğütme makinesiyle öğütülen camların parke ve briket yapımında kullanıldığını kaydeden Tatar, diğer atıkların geri dönüşümü için protokoller imzalandığını, bölge halkı ve öğrencilere eğitimler verildiğini belirtti.

Tatar, konteynerlerin ülkeyi temsil etmesi adına geçmişte adada yaşayan Kıbrıs Cüce Fili ve Akdeniz Fok Balığı şekillerinde ve gerçek boyutlarında yapıldığını vurguladı. Tatar, ülke tarihinde önemli yer tutan cüce fillerin fosillerinin çıkarılması ve müzede sergilenmesine yönelik Aralık ayında yeni bir projeye başlayacaklarını duyurdu.

Hedeflerinin yüzde 70’ine ulaşıldığını ve günden günde bu oranın artacağını söyleyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez hayata geçen ‘Hedef 0 Atık Tatlısu Pilot Projesi’ ile yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak sonra ham maddeye dönüştürülerek, çevre kirliliği önlenecek. Böylece beldenin şehirciliğine, turizmine ve ekonomisine katkı sağlanacak” dedi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, desteğinden dolayı Sibel Tatar ile duyarlılığından dolayı bölge halkına teşekkürlerini sundu.

Hayri Orçan, büyük emek sonucunda kısa sürede beklenilen sonucun üzerine çıktıklarının da altını çizdi ve kendilerine 1 yıllık süre verdiklerini, bu süre içerisinde sıfır atık hedefine büyük ölçüde ulaşacaklarını kaydetti.

Hayri Orçan, başarılan hedefleri şu şekilde aktardı:

“En tehlikeli atıklardan biri olan cam atıklarda yüzde 90’a ulaştık. Aynı şekilde kağıt ve plastiğin toplanmasında yüzde 90’lara çıktık. Çevre Dairesi’yle işbirliğinde pil atıkların bertarafını sağlama çalışmalarına başladık. Tıbbi atıkların imhasına başlandı. Bölgede çıkan yağ atıklarının yüzde 85’lik kısmını topladık. En zor kısmı olan kompostlama için çalışmalara başlandı. Üç ay içerisinde evsel bitkisel atıklar gübreye dönüştürülecek. Yeni yapılan sitelere arıtma sistemi kurdurduk ve müstakil evler için TC Elçiliği ile proje başlattık. İleriki dönemlerde tüm atıklar geri dönüştürülmüş olacak.”





