5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan “Atık Yönetimi Projesi” hayata geçti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Tatlısu Belediyesi önünde yer aldı. Ana sloganları “Önemsiyoruz, dönüştürüyoruz”, “Daha güzel bir dünya için çevremizi koruyalım” ve “Atıkları geri dönüşüme ver, adaya bir nefes ver” olan etkinlik Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleşti.

Projede, “Çevreye bırakılan plastikler, yağmur sularıyla denizlere taşıyor ve pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor. Plastik, kağıt, metal ve cam atık değildir, bu malzemeleri ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkı koyabilirsiniz. Kullanım süresi dolmuş atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasına hem ülke ekonomisine hem de enerji tasarrufu yapmaya sen de katkı koy” çağrısında bulunuldu.

Konuşmaların ardından ilk atıklar, cüce fil ve fok balığı şeklinde hazırlanan objelere bırakılarak projenin başlangıcı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki konuşmasında, projenin beklediğinin ötesinde bir ciddiyetle ve başarıyla hazırlandığını, 5 Haziran Dünya Çevre gününde de bu projenin Tatlısu gibi çevresiyle, doğasıyla, yeşiliyle KKTC’nin en güzel yerlerinden birinde başlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar herkese, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için azim ve inançla çalışma ve çevresini koruma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar etkinlikteki konuşmasında, doğa, çevre ve ülkesini sevenlerin, bu projenin hayata geçirilmesine önem verdiğini belirterek kendilerinin de bu projenin ilk olarak nerede hayat bulabileceğini düşünürken, çevresine, halkıyla birlikte büyük önem verdiğini bildikleri Tatlısu Belediyesi ile başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi’nin, Tatlısu Belediyesi’nin, Tatlısu halkının ve atık dönüşümünü sağlayan paydaş işletmelerin projeye yapmakta olduğu katkılara dikkat çektiği konuşmasında, buradaki atık projesi ile bir tohum ektiklerini ve bu tohumun tüm paydaşlarla birlikte yeşillenmesini sağlayabileceklerini ifade etti.

Yasal düzenlemelerin yapılması ve bu projenin tüm KKTC’ye yayılması için gerekeni yapacaklarını söyleyen Sibel Tatar, projede kullanılan “cüce fil” ve “Akdeniz fok balığının” adaya özgü simgeler olduğunu, ülkede bulunan cüce fil fosillerinin de araştırılmaya başlanacağını belirtti ve bu çalışmaların turizme de katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Proje kapsamında sadece kağıt, cam gibi atıklar değil, tıbbi atıklar gibi en tehlikeli atıkları da toplamayı ve Tatlısu’da sıfır atık elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sibel Tatar, çevre bilinci yaratarak örnek bölge olan Tatlısu’da bunu