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Ateşli tatbikat nedeniyle “tehlikeli bölge” olarak belirlenen yerler duyuruldu

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Girne Kaymakamlığı, 8-23 Eylül tarihleri arasında askeri birlikler tarafından yapılacak ateşli tatbikat nedeniyle “tehlikeli bölgeleri" duyurarak vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı.

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Ateşli tatbikat nedeniyle “tehlikeli bölge” olarak belirlenen yerler duyuruldu
 
Girne Kaymakamı Sinan Güneş tarafından yapılan açıklamada, Girne Sadrazamköy tatbikat bölgesinde, 8-23 Eylül tarihlerini kapsayan sürede askeri birlikler tarafından askeri tatbikat yapılacağı belirtildi.

Tatbikat nedeniyle can ve mal güvenliği bakımından batıda Koruçam Burnu sahil yolu; doğuda Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı; kuzeyde Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 km’lik alan ile güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge “tehlikeli bölge” olarak belirlendi.

Girne Kaymakamlığı, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu bölgede sürü otlatılmaması, zaytin - harup ve diğer ürünlerin hasat edilmemesi, tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması, balık avlanmaması, gezinti yapılmaması, köpek gezdirilmemesi veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi çağrısında bulunurken, su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılmasını istedi.
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