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Atatürk’ü anma programında Abdülhamit’i andılar

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Trabzon’da '10 Kasım Atatürk'ü Anma' programında 15 Temmuz vurgusu yapılıp, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit anıldı

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Atatürk’ü anma programında Abdülhamit’i andılar

Trabzon'da Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayesinde Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü anma programında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit de anıldı. Moğallar'dan başlayarak Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet Dönemi'ne kadar olan sürecinin konu edildiği anma programında 15 Temmuz vurgusu da yapıldı.
Oratoryonun Tevfik Serdar Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri tarafından hazırlandığı öğrenilirken, 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ü anma programına katılan öğrencilerin velileri “Çocuklarımız okul korosunda. Biz çocuklarımızı izlemek için, Atatürk'ü anmak için geldik, karşılaştığımız program karşısında hayrete düştük. Abdülhamit'in propagandası yapıldı. İnanın sahneye atlayacaktık, çocuklarımızı düşündüğümüz için kendimizi zor tuttuk. Salondan çıkmak durumunda kaldık” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Şahin gelen tepkiler üzerine, “Bu bir oratoryo çalışmasıdır. Geçmişten geleceğe getiriyor. Türk tarihini bir bütün olarak ele alıyor ve başına Atatürk'ü koyuyor. En büyük Türk, Atatürk. Oradan tek görüntü alıp içeriğini anlayamazsınız” dedi.
 
 
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