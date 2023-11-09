Atatürk törenlerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde yarın Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de tören ve etkinliklerle anılacak.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Ayrıca okullarda da törenler yapılacak.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde başkent Lefkoşa’da anma törenleri ve etkinlikler düzenlenecek.

Lefkoşa’da ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Saat 09.00'da başlayacak törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak; 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Atatürk'ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Atatürk’ü anma etkinlik programı kapsamında bazı spor etkinlikleri de yapılacak.

Cuma günü saat 17.00’de Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Tekvando Federasyonu tarafından “Kırış Müsabakaları” düzenlenecek.

11 Kasım Cumartesi günü ise Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından “Atatürk’ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupası” yapılacak. Etkinlik, saat 11.00-15.00 saatleri arasında Girne’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

10 Kasım'da Girne’de Atatürk’ü anma töreni, saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilmesi ile devam edecek. Tören, şiirlerle tamamlanacak.

Gazimağusa’daki anma töreni, saat 08.50’de Zafer Anıtı önünde yer alacak.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

İskele’de Atatürk'ü anma töreni, 08.45’te Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Güzelyurt’ta Atatürk’ü anma töreni saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Lefke’deki anma tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

