"Atatürk, Kıbrıs Türk halkına rehber oldu"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, dün sabah saat 9.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Anıtkabir’den getirilen toprak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu. Tatar’ın konuşmasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105’inci yıldönümü olduğunu kaydetti. Tatar, Atatürk’ün işgal kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda büyük bir zafer kazandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk’ün yolunda yürüdüğünü, Atatürk’ün Kıbrıs Türk halkına rehber olduğunu vurgulayan Tatar, “Bugünü Türk gençliğine emanet etmesiyle, gençlerimizin ondan aldığı ilhamla, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin ve özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu özümsedik ve 20 Temmuz 1974’e giden o kutsal yolculukta bizlere rehber oldu” dedi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105’inci yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anan Tatar, “Bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik, geleceğimizin güvencesi ve teminatıdır.” diye konuştu.

