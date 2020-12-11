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Atatürk Caddesi trafiğe kapatılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kazı çalışması nedeniyle yarın 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi’nde Otobüs Terminali çemberi ile LTB binası arasında kalan bölgenin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

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Atatürk Caddesi trafiğe kapatılacak

 

LTB’den yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahta yağmur suyu drenaj hattı kazı çalışması gerçekleşeceği kaydedilerek sürücülerin alternatif yolları kullanması istendi.

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