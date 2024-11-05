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Ataoğlu’ndan Ecevit mesajı…

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ataoğlu’ndan Ecevit mesajı…
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Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;


“Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin büyük liderlerinden biri olan merhum Bülent Ecevit’i, 18’inci ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda sergilediği cesur liderlik sayesinde halkımız özgürlüğüne kavuşmuş, barış içinde yaşama hakkına sahip olmuştur. Ecevit, halk odaklı siyaseti ve insani değerleriyle Kıbrıs meselesine bakışımızda hâlâ yol gösterici bir ışık olmaya devam ediyor.
Kendisi, Kıbrıs’ta barış ve huzurun sağlanmasında unutulmaz bir iz bırakmış, adaletin yanında durarak halkımızın özgürlük davasına sahip çıkmıştır.

Onun mirası doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”
 
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