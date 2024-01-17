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Ataoğlu’ndan Ankara’ya sürpriz ziyaret

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Turizm Bakanı Ataoğlu, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü

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Ataoğlu’ndan Ankara’ya sürpriz ziyaret
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Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın resmi daveti üzerine gittiği Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cevdet Yılmaz ile görüştü.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, Turizm ve çevre konularının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki son siyasi gelişmeler de ele alındı.
Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç da, Türkiye Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile turizm yatırımları ve gelirlerinin en etkili ve verimli kullanılması ile ilgili görüşme yaptı. Müsteşar Aktunç, DÖSİM Başkanı Fatih Mehmet Özveren ile görüştü.
Görüşmede, eski eserler ve müzelerin çağdaş müzecilik anlayışı ile yönetilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de Ankara’da bir araya geldi.
Görüşmede, alternatif turizm aktivitelerinin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni marka destinasyonlarının yaratılması gibi konular ele alındı.
Ataoğlu, Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi, turizmde de KKTC’nin kayıtsız şartsız yanında olduğunun altını çizerek, “Amacımız ortak. Bütün çabamız KKTC Turizminin hak ettiği değere kavuşmasıdır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görüşmeye yönelik olarak yaptığı açıklamasında, “Turizmde KKTC’nin hak ettiği payı alarak kültürel mirasının dünyaya tanıtılması ortak arzumuzdur” ifadelerini kullandı.
 
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