“Ortak kültürün dünyaya tanıtılması için TÜRKSOY’un rolü büyük”



Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğine katılmak için ülkede bulunan sanatçıları kabul etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaim Ağaoğlu’nun eşlik ettiği TÜRKSOY heyetinde KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Nejla Egemen, TÜRKSOY’a üye ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Kuzey Irak’tan sanatçılar görüşmede yer aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve TC Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 25’incisi Girne Bellapais Manastırı’ndaki konser ile bu akşam başlıyor.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada Türksoy’un önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü'nün birçok sıkıntıdan geçip ambargolara maruz kalarak bugünlere geldiğine dikkati çeken Ataoğlu, "Bilinmelidir ki şartlar her ne olursa olsun her zaman Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam edeceğiz. Kültürümüzü koruyarak tanıtabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman iş birliğine, elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Türk halkları arasında bağların güçlendirilmesi, ortak kültürün dünyaya tanıtılması için çalışan TÜRKSOY'un yıllar önce atılan tohumunun yeşerdiğini ve bugünlere ulaştığını anlatan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY, Türk dünyasının birleştiricisi konumuna gelmiştir. Bu faaliyetler, dil, tarih ve kültür birlikteliğinin yanı sıra iş birliği konusundaki ortak irade ve çabalar sayesinde yıllardır başarıyla amacına ulaşmaktadır. Ortak kültür çatısı olan TÜRKSOY'un hiçbir siyasi amaç gütmeden sadece halklarımız arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi için çalışması, teşkilatın değerini daha da artırmakta ve misyonunu daha da güçlendirmektedir, kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."

Ataoğlu, TÜRKSOY'un sağladığı ortamın kültürel gelişme ve zenginleşmeyi de beraberinde getirdiğini, bu çatı altında zenginlikleri paylaşarak çoğalttıklarını, hep beraber kazandıklarını sözlerine ekledi.



Yıllardır Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunan ve dile getiren Türksoy’un kıymetli değerlerinden Güler Fedai’ye de teşekkürlerini sunan Ataoğlu, başarılı çalışmalarından ötürü Türksoy ailesine de ayrıca teşekkür etti.