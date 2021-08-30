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Ataoğlu “Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için çalışacağız"

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Ataoğlu “Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için tüm paydaşlarla görüşmelerimize devam edeceğiz”

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Ataoğlu “Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için çalışacağız"

 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Alsancak bölgesindeki turistlik tesisleri ziyaret ederek, işletmeci ve yöneticilerle görüştü.

Demokrat Parti Basın Bürosu’na göre Ataoğlu, turizmcilerle görüşmesine ilişkin açıklamasında, turizmcilerin talep ve sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirterek “Ülkemizin turizminin eski günlerinden daha da iyiye kavuşturmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ataoğlu, işletmelerin talep ve sorunları doğrultusunda çalışmalarını daha da hızlandırma niyetinde olduklarını vurgulayarak “Turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla görüşmelerimize devam edeceğiz. Geçmiş dönemde yine aynı bakanlıkta bulunduğum görev süremde elde ettiğimiz rekor seviyeleri yakalamak için sektör paydaşları ile uyum içinde, el birliği ile başaracağımız günler yakındır” diye konuştu.

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