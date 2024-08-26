Ataoğlu: “Mehmet Dursun hep güzel anılarla anımsanacak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, vefat eden BRTK personeli Mehmet Dursun’un ölümü üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Ataoğlu, mesajında, Mehmet Dursun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "BRT ailesinin değerli bir üyesi olan Mehmet Dursun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllar boyunca BRT'ye verdiği emek, gösterdiği özveri ve bıraktığı izler, hep güzel anılarla anımsanacaktır" ifadelerini kullandı. Ataoğlu, merhum Dursun’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilediğini belirterek, onu her zaman saygı ve özlemle anacaklarını ifade etti.