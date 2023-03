Ataoğlu:: "Kadın bir kültürde ne kadar kıymetliyse, o toplum o kadar medenidr"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “Kadın bir kültürde ne kadar kıymetli ise o toplum o kadar medenidir. Kadın güçlüyse aile ve toplumun da güçlüdür” dedi.



Ataoğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı. Ülkenin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınların, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Kadın, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur. Kadın ailenin, toplumun yapı taşı olduğu kadar aydınlanmanın ve gelişmenin de öncüsüdür” dedi.



Hayatın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı, üretkenliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla geleceği şekillendiren kadınlar için “ne kadar değer versek azdır” ifadelerini kullanan Ataoğlu, hayatın her alanında kadınların gücüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç olduğunu vurguladı..

Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bu düşüncelerle kadınlarımızın sosyal hayatın içinde daha aktif olarak yer almasını sağlayacak projelerin hayata geçmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olmaları, kadın ve şiddetin aynı cümle içerisinde geçmediği, her zaman baş tacı oldukları bir dünya dileğiyle, bizleri dünyaya getiren, eğiten, yetiştiren, hayatımızın en değerli varlığı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Siz değerli kadınlarımız, bilgi ve cesaretinizle daha sağlam adımlarla, daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz.”