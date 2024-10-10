Ataoğlu, İsrail’in Gazze saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında, yaklaşık 42 bin insanın Gazze’de öldürüldüğünü, binlerce Gazzeli’nin yerinden, evinden göç etmek zorunda bırakıldığı savaşın “bir terör saldırısı” olduğunu söyleyerek, “İsrail, adeta bir terör örgütü gibi, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden, insanları katlediyor. Bu insanlık suçu, tarih boyunca unutulmayacak ve inanıyorum ki cezasız kalmayacak” dedi.

Uluslararası örgütlerin, özellikle Birleşmiş Milletler’in, yaşanan bu insanlık dışı saldırılara bir an önce dur demesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu, “İsrail, bu terör saldırılarından dolayı hak ettiği cezayı almalı ve aynı zamanda işgal ettiği Gazze topraklarından da bir an önce geri çekilmelidir” dedi.

