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Ataoğlu: “Dr. Küçük'ün mirasına sahip çıkmalıyız''

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasının, birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğini hatırlatması gerektiğini vurguladı.

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Ataoğlu: “Dr. Küçük'ün mirasına sahip çıkmalıyız''
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Fikri Ataoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 40’ıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,

mücadeleci ruhu ve liderliği ile tanınan Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir figür olduğunu, bugün hâlâ kalplerde yaşamaya devam ettiğini kaydetti.
Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:


“Dr. Fazıl Küçük, vatanseverliği, azmi ve liderlik vasıflarıyla Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmuş, varoluş mücadelesine öncülük etmiştir. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesindeki temellerin atıldığı bu büyük lideri saygı ve minnetle anıyoruz. Onun mirası, Kıbrıs Türk halkının birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini hatırlatmalıdır. Dr. Fazıl Küçük'ün bize bıraktığı değerlere sadık kalarak, birlik içinde daha güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz. Var oluş ve özgürlük mücadelesinin unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük'ü rahmet ve minnetle anıyor, bugünün anlam ve önemini idrak ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesini diliyorum.”
 
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