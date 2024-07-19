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Ataoğlu: "Devlet Tiyatroları binasını Ocak 2025’te perdelerini açmayı hedefliyoruz"

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu,  25 yılı aşkın bir süredir yanmış vaziyette olan Devlet Tiyatroları binasının, bakanlığın kendi bütçe ve imkanları ile bitirilme noktasına geldiğini, Ocak 2025’te perdelerini açmayı hedeflediklerini açıkladı

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Ataoğlu: "Devlet Tiyatroları binasını Ocak 2025’te perdelerini açmayı hedefliyoruz"
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuk heyete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Devlet Opera Balesi Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre de eşlik etti.

Ataoğlu: “Bakanlığımızın imkanları ile tiyatro binamızı tamamlıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz”

Ataoğlu,  25 yılı aşkın bir süredir yanmış vaziyette olan Devlet Tiyatroları binasının, bakanlığın kendi bütçe ve imkanları ile bitirilme noktasına geldiğini, Ocak 2025’te perdelerini açmayı hedeflediklerini belirtti.
Ataoğlu, “Yıllardan beridir tiyatro sanatçılarımız, çalışmalarını, göçebe gibi birçok yerde yapma gayreti göstermişlerdir. Buna daha fazla seyirci kalmamız mümkün değildi. Gerek ülkemiz tiyatro sanatçılarının, gerekse de ülkemiz sanatseverlerini, ama en önemlisi ülkemizi daha fazla sanattan yoksun, evsiz bırakmamız mümkün değildi. Hemen kolları sıvadık, Bakanlığımızın kendi bütçesinden pay ayırarak, ülkemize yaraşır bir tiyatro binası kazandırmak için yola koyulduk” dedi.
Tiyatro binası ile birlikte tiyatro sanatçılarının da “kaderlerine terk edilmiş olmasından duyduğu üzüntüyü” de dile getiren Ataoğlu, “Bakanlığımız imkanları ile tiyatro binamızı tamamlıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Tiyatro ve opera gibi sanat dallarının ülkemizde yaygınlaştırılması, halkımızla  daha sık bir şekilde buluşmasını sağlamak demek, halkımızı gerçek anlamda dünya ile aynı dili konuşabilecekleri bir ortamın yaratılması demektir” diyen Ataoğlu, bu anlamda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sanatçı Tan Sağtürk başta olmak üzere, tüm opera ve bale sanatçılarına ve KKTC Devlet Opera Balesi Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve sanatçılarına, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sağtürk: “KKTC’de opera ve balenin geliştirilmesi için her türlü işbirliğine hazırız”

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de kabulde yaptığı konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sağtürk, sanata değer veren yöneticiler ile çalışmanın kendilerini daha da motive ettiğini belirterek, bu anlamda KKTC’de opera ve balenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi adına her türlü destek ve iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.
 
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