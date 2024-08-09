Ataoğlu, Devlet Tiyatroları binasındaki çalışmaları inceledi

Ataoğlu: “25 yıl atıl kalan tiyatro binasını sanat dünyasına yeniden kazandırıyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci etabı devam eden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasındaki çalışmaları inceleyerek, inşaatı üstlenen firma yetkililerinden gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’na ziyaretinde, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Planlama İnşaat Dairesi uzman personeli ve Devlet Tiyatroları personeli eşlik etti.

Ataoğlu, “27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları için yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi bir türlü hayata geçirilemedi, bu binayla ilgili uzun yıllardır sanatçılar ve sanatseverler haklı olarak büyük bir beklenti içerisindeydi. Bizler bu bilinçle bu projenin bir an önce tamamlanmasını önceliklerimiz arasına koyduk ve bu uzun bekleyişin son bulması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Ataoğlu, sanatın ve sanatçının toplumla buluşmasının önemine değinerek, tiyatronun insan ve toplum hayatına çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

Fikri Ataoğlu, Kıbrıs insanı ve sanatçısına layık çağdaş bir tiyatro binasına kavuşulması, en kısa sürede inşaatın tamamlanarak perdenin açılmasını sanatla ve sanatçıyla izleyicileri buluşturmayı arzuladıklarını ifade etti.

-“Sürecin bire bir takipçisiyiz”

Ataoğlu, eksiklerin belirlenmesi ile üçüncü etap için de ihaleye çıkarak binaya son şeklini vereceklerini söyleyerek, ‘25 yıl gibi uzun bir süre sonra özlemin son bulacağını binanın yeniden sanat için kazandırılacağını’ anlattı.

İhaleyi kazanan firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ataoğlu, sürecin bire bir takipçisi olduklarını ve inşaatın en kısa zamanda sonlanması için çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı.

Türkiye Devlet Tiyatroları ile de ilişkilerinin iyi olduğunu da dile getiren Ataoğlu, teknik konularda onların da desteğini alarak binanın eksiklerini gidereceklerini söyledi.

Projede katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Fikri Ataoğlu, Devlet Tiyatroları binasının özelde tiyatro sanatçılarına, genelde KKTC halkına hayırlı olmasını diledi.

