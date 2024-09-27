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Ataoğlu: “AdaKıbrıs stratejisi önemli bir adım”

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Ataoğlu: “AdaKıbrıs stratejisi önemli bir adım”
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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlığına bağlı daire, kurum, müze ve ören yerlerini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi için yerinde tespitler yapan Ataoğlu, eksikliklerin giderilmesi yönünde de girişim başlattı.
Ataoğlu, ilk olarak Şehir Planlama Dairesini ardından Jeoloji Maden Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Gazimağusa Kütüphanesi, Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım ile bölgede bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret etti. 
Fikri Ataoğlu, ülkede birçok müze ve ören yeri olduğunu ve bu yerlerin çok büyük öneme sahip olduklarını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel yönündeki farklılıklarını her fırsatta turizmde ön plana çıkardıklarını söyledi.
Adanın özel ilgi turizmine yönelik olarak birçok alternatif turizm modeli olduğuna değinen Ataoğlu, özellikle gastronomi alanında çok büyük gelişim kat edildiğini ve bunun pazarlamasının daha fazla yapılacağını belirtti.
Türkiye pazarı için ‘AdaKıbrıs’ adı altında yeni bir turizm stratejisi belirlediklerini söyleyen Ataoğlu, ülkenin yemekleri ve kültürel değerlerini bu platform aracılığı ile duyurduklarını anlatarak, turizmde önemli bir adım attıklarını vurguladı.
Ülkenin bilinmeyen yönlerini ön plana çıkarmak için Türkiye’deki sosyal medya fenomenleri ve Türkiye’de ulusal yayın yapan gazeteci ve televizyoncuları da KKTC’de misafir ettiklerine değinen Ataoğlu, bunların turizme büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.
Türkiye’de ve Azerbaycan’da Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri de yapmayı düşündüklerini ifade eden Ataoğlu, tanıtmak ve anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
 
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