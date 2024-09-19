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Ataoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Ataoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında, ülkenin her karış toprağında; vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

Kahramanlık destanlarının başrol oyuncuları, milletin onuru ve en kıymetli değerleri olan gazilerin sergilediği cesaret ve kararlılıkla, kendilerine her daim ilham kaynağı olduğu, gelecek nesillere de vatan sevgisini ve bağımsızlık bilincini aşıladığını belirten Ataoğlu, “Bugün burada huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu gazilerimizin gösterdiği fedakarlıklara borçluyuz.” dedi.

Ataoğlu, mesajına şöyle devam etti: 

“Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayarak mücadele eden siz kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 

Bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Vatan size minnettardır.”

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