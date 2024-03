Ataoğlu: “14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve emeklerini takdir etmek için bir fırsat”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nın, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve emeklerini takdir etmek için bir fırsat olduğunu belirtti, “Sizlere minnettarız ve varlığınızla gurur duyuyoruz.” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımız gerçek birer kahraman

Sağlık çalışanlarımız, sabırla ve büyük bir özveriyle, her gün hayat kurtarmak için mücadele eden kahramanlarımız. Çalışma saati olmadan, öncelik olarak gördükleri insan hayatını kurtarmak, insanlık adına yapılan en büyük kutsal görevdir. Sizler gerçek birer kahramansınız.

Bu anlamlı günde, siz sağlık çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler, hayatımızı güzelleştiren, sağlığımızı koruyan ve her daim yanımızda olan değerli kişilersiniz. Her biriniz, gülümseyişinizle umut oluyor, şefkatinizle sevgi yayıyorsunuz.

14 Mart Tıp Bayramı, sizlerin fedakarlıklarını ve emeklerini takdir etmek için bir fırsattır. Sizlere minnettarız ve varlığınızla gurur duyuyoruz.

Sağlık çalışanlarının sonsuz mücadelesi ve özverisi, her zaman takdir edilecek ve unutulmayacak. Sizlerin sayesinde, umutlarımız yeşeriyor ve yarınlarımız daha güzel oluyor.

İnsanlığa hizmet etme yolunda en yüce fedakarlıkları sergileyen, insanlığın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren değerli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Tüm sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”