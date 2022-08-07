Atamalara devam

Devlet Laboratuvarı ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda atamalar yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü’ne Alsev Müderrriszade atanırken, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne İbrahim Alkan getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar dünden itibaren geçerli oldu.

