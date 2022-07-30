Atamalar hız kesmiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Köprülü atandı.Halen müsteşarlık görevini sürdüren İsmet Korukoğlu ise görevinden alınarak Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine getirildi.Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Ufuk Turganer de bu görevden alınarak Müdür/Temsilci olarak atandı.Dışişleri Dairesi Genel Müdürü ise Damla Güçlü oldu.Tüm atama ve görevden almalar 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.Kemal Köprülüİsmet KorukoğluUfuk TurganerDamla Güçlü